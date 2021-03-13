Татьяна Навка прокатилась по льду Байкала









- Потрясающее место, - призналась Навка.



Также она рассказала, что здесь проходят съёмки фильма о России. Она поблагодарила компанию The CW television network «за фильм о нас и о России».



- Это было что-то невообразимое, восхитительное, потрясающее!!! Не могла себе даже представить, насколько это круто кататься на 70 см льду, настолько прозрачном и красивом! Этой красоте, чистоте и мощи аналогов в мире нет! Ощущения и гордость за Россию просто переполняют!!! Незабываемые впечатления на всю жизнь!!! – заключила Татьяна.





Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на своей странице в Instagram разместила видео, как она катается по льду Байкала.- Байкал. Ещё одна мечта сбылась! Кстати, вы заметили эти нереальные трещины? Они очень опасны, - написала Татьяна Навка.Татьяну не испугали даже мощные трещины на льду. На видео она исполняет короткий танец, в котором кружится, ловко обходя трещины.