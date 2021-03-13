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Татьяна Навка прокатилась по льду Байкала

Татьяна Навка прокатилась по льду Байкала
Общество,  Фото:screenshot
«Ещё одна мечта сбылась!», - призналась Татьяна Навка

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на своей странице в Instagram разместила видео, как она катается по льду Байкала.

- Байкал. Ещё одна мечта сбылась! Кстати, вы заметили эти нереальные трещины? Они очень опасны, - написала Татьяна Навка.

Татьяну не испугали даже мощные трещины на льду. На видео она исполняет короткий танец, в котором кружится, ловко обходя трещины.

 

- Потрясающее место, - призналась Навка.

Также она рассказала, что здесь проходят съёмки фильма о России. Она поблагодарила компанию The CW television network «за фильм о нас и о России».

- Это было что-то невообразимое, восхитительное, потрясающее!!! Не могла себе даже представить, насколько это круто кататься на 70 см льду, настолько прозрачном и красивом! Этой красоте, чистоте и мощи аналогов в мире нет! Ощущения и гордость за Россию просто переполняют!!! Незабываемые впечатления на всю жизнь!!! – заключила Татьяна.

Байкал
 
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