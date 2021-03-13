Улан-удэнец обокрал спящую соседку на 82 тысячи рублей

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Сосед неоднократно судим



Утром 11 марта в полицию Октябрьского района поступило сообщение о квартирной краже от 28-летней улан-удэнки. Девушка рассказала полицейским, что забыла закрыть входную дверь в квартире и легла спать. Проснувшись утром, она обнаружила пропажу двух сотовых телефонов, смарт-часов и золотых колец. Ущерб составил около 82 тысяч рублей.



Полицейскими задержан 39-летний сосед заявительницы.



Следствием установлено, что выпивший мужчина поздно вечером решил погулять с собакой. Проходя мимо соседней квартиры, он заметил приоткрытую дверь. Зайдя в жилище, мужчина украл имущество, вернулся к себе и лёг спать. Наутро его сон прервали сотрудники полиции и изъяли украденное.



Сосед рассказал, что собирался продать украденное, но не успел.



Мужчина ранее судим за кражу, наркопреступление и управление транспортным средством в состоянии опьянения.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

