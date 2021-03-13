Ветеран МВД Бурятии отметил 70-летие









В честь 70-летнего юбилея в МВД Бурятии состоялось награждение ветерана органов предварительного следствия Петра Васильевича Сахьянова. В торжественной обстановке ветераны и сотрудники Следственного управления МВД Бурятии вручили юбиляру грамоту МВД Бурятии за долголетнюю безупречную службу в органах внутренних дел, памятную юбилейную медаль МВД России «300 лет российской полиции» и ценный подарок.Помощник начальника - начальник группы по работе с личным составом Следственного управления МВД по Бурятии подполковник юстиции Светлана Филиппова пожелала от всего личного состава следствия Петру Васильевичу здоровья, счастья и благополучия.За плечами ветерана более двух десятилетий службы в правоохранительных органах.Сахьянов Пётр Васильевич родился 13 марта 1951 года в Качугском районе Иркутской области. После школы работал в совхозе «Качугский». С 1969 по 1971 год проходил службу в военно-морском флоте, где был награждён жетоном «За дальний поход».Службу в органах внутренних дел начал в 1973 году сотрудником мотомеханизированного дивизиона милиции. Спустя год был зачислен в Хабаровскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, по окончании которой прибыл в следственное отделение города Ангарск. Через три года назначен на должность начальника следствия Эрхирит-Булагатского района.С 1986 года Пётр Васильевич служил в следственном отделении Железнодорожного РОВД, а с 1989 года – в контрольно-методическом отделении следственного отдела МВД, в 1991 году – в подотделе по расследованию преступлений, выявляемых сотрудниками оперативно-розыскного бюро, в 1994 году – в отделе по расследованию экономических преступлений Управления по расследованию организованной преступной деятельности.Награждён медалями «За безупречную службу» трёх степеней, нагрудным знаком «Отличник милиции», в 1994 году – нагрудным знаком «За отличную службу».В 1996 году Сахьянов Пётр Васильевич был награждён орденом «Мужества» за героизм и отвагу, проявленные при задержании опасных преступников, освобождении заложников и образцовое выполнение служебного долга.В этом же году Пётр Васильевич вышел на заслуженный отдых в звании подполковника юстиции.Пётр Васильевич в настоящее время продолжает свою правозащитную деятельность и трудится адвокатом в Адвокатской палате Бурятии. Кроме того, ветеран находит время для молодёжи. Посещая бывших коллег, учит молодых следователей честности, порядочности, внимательному отношению к людям и добросовестному выполнению своих обязанностей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.