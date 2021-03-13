 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 марта

12 марта

Популярное

Ветеран МВД Бурятии отметил 70-летие

Ветеран МВД Бурятии отметил 70-летие
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Юбиляру вручили грамоту и памятную медаль

В честь 70-летнего юбилея в МВД Бурятии состоялось награждение ветерана органов предварительного следствия Петра Васильевича Сахьянова. В торжественной обстановке ветераны и сотрудники Следственного управления МВД Бурятии вручили юбиляру грамоту МВД Бурятии за долголетнюю безупречную службу в органах внутренних дел, памятную юбилейную медаль МВД России «300 лет российской полиции» и ценный подарок.

Помощник начальника - начальник группы по работе с личным составом Следственного управления МВД по Бурятии подполковник юстиции Светлана Филиппова пожелала от всего личного состава следствия Петру Васильевичу здоровья, счастья и благополучия.


За плечами ветерана более двух десятилетий службы в правоохранительных органах.

Сахьянов Пётр Васильевич родился 13 марта 1951 года в Качугском районе Иркутской области. После школы работал в совхозе «Качугский». С 1969 по 1971 год проходил службу в военно-морском флоте, где был награждён жетоном «За дальний поход».

Службу в органах внутренних дел начал в 1973 году сотрудником мотомеханизированного дивизиона милиции. Спустя год был зачислен в Хабаровскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, по окончании которой прибыл в следственное отделение города Ангарск. Через три года назначен на должность начальника следствия Эрхирит-Булагатского района.

С 1986 года Пётр Васильевич служил в следственном отделении Железнодорожного РОВД, а с 1989 года – в контрольно-методическом отделении следственного отдела МВД, в 1991 году – в подотделе по расследованию преступлений, выявляемых сотрудниками оперативно-розыскного бюро, в 1994 году – в отделе по расследованию экономических преступлений Управления по расследованию организованной преступной деятельности.

Награждён медалями «За безупречную службу» трёх степеней, нагрудным знаком «Отличник милиции», в 1994 году – нагрудным знаком «За отличную службу».

В 1996 году Сахьянов Пётр Васильевич был награждён орденом «Мужества» за героизм и отвагу, проявленные при задержании опасных преступников, освобождении заложников и образцовое выполнение служебного долга.

В этом же году Пётр Васильевич вышел на заслуженный отдых в звании подполковника юстиции.

Пётр Васильевич в настоящее время продолжает свою правозащитную деятельность и трудится адвокатом в Адвокатской палате Бурятии. Кроме того, ветеран находит время для молодёжи. Посещая бывших коллег, учит молодых следователей честности, порядочности, внимательному отношению к людям и добросовестному выполнению своих обязанностей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД. 

МВД Бурятии
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ветеран МВД Бурятии отметил 70-летие
Ветеран МВД Бурятии отметил 70-летие
Общество, 13.03.2021
Юбиляру вручили грамоту и памятную медаль
Участник Байкальского ледового марафона: «Остановки грозили замерзанием»
Участник Байкальского ледового марафона: «Остановки грозили замерзанием»
Общество, 13.03.2021
Москвич Григорий Бакалин из 42 километров тяжелейшего Байкальского ледового марафона прошёл пешком всего 500 метров
В Иркутской области следователь получил условный срок
В Иркутской области следователь получил условный срок
Общество, 13.03.2021
Он сфальсифицировал материалы уголовного дела  
В Бурятии COVID-19 заболели ещё 74 человека
В Бурятии COVID-19 заболели ещё 74 человека
Общество, 13.03.2021
Общее число больных приближается к 40 тысячам
В третий день чемпионата России на ковёр выйдут 18 борцов из Бурятии
В третий день чемпионата России на ковёр выйдут 18 борцов из Бурятии
Общество, 13.03.2021
Чемпионат России по вольной борьбе продолжается 
В Бурятии местами снег
В Бурятии местами снег
Общество, 13.03.2021
В Улан-Удэ осадков не ожидается 
В Бурятии раздадут театральные «Оскары»
В Бурятии раздадут театральные «Оскары»
Общество, 12.03.2021
Победителей определят в 9 номинациях
В Иркутской области в период весенних каникул откроются лагеря
В Иркутской области в период весенних каникул откроются лагеря
Общество, 12.03.2021
В регионе принято решение о возможности проведения оздоровительных смен для школьников
Разведчиков из Бурятии научат прыгать с парашютом
Разведчиков из Бурятии научат прыгать с парашютом
Общество, 12.03.2021
Военные пройдут подготовку в Хабаровском крае
Вожатый из Бурятии прошёл в финал всероссийского конкурса
Вожатый из Бурятии прошёл в финал всероссийского конкурса
Общество, 12.03.2021
За звание лучшего вожатого России поборются 20 финалистов
В Чите за два дня Масленицы проведут 30 ярмарок
В Чите за два дня Масленицы проведут 30 ярмарок
Общество, 12.03.2021
Ярмарки развернутся в каждом районе города
В Иркутске состоялся чемпионат области по стрельбе из лука
В Иркутске состоялся чемпионат области по стрельбе из лука
Общество, 12.03.2021
Соревнования прошли среди спортсменов с ПОДА
В Бурятии снайперы провели уникальную тренировку
В Бурятии снайперы провели уникальную тренировку
Общество, 12.03.2021
Они поражали центр мишени размером не более 2,5 см с расстояния 800 метров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^