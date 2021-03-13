Он сфальсифицировал материалы уголовного дела
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора следователю одного из территориальных следственных отделов Следственного управления. Он признан виновным в фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении.
Следствием и судом установлено, что следователем были сфальсифицированы материалы уголовного дела, а именно в протоколы следственных действий внесены недостоверные сведения об участии в их проведении понятых. Это повлекло признание протоколов недопустимыми доказательствами.
12 марта Усольский городской суд, с учётом мнения государственного обвинителя назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области следователь получил условный срок
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Он сфальсифицировал материалы уголовного дела
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