Спортсменка из Бурятии выполнила третий юношеский разряд
Шестилетняя спортсменка федерации фигурного катания на коньках Бурятии Кира Харабара победила на соревнованиях в Краснодарском крае в городе Кореновск. Она стала лучшей из 40 участников разряда.
Первенство муниципального образования Кореновского района Краснодарского края по фигурному катанию на коньках проводилось 11-12 февраля.
Также Кира выполнила третий юношеский разряд.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году на соревнованиях в Иркутской области юная фигуристка соревновалась в разряде юный фигурист с детьми 2013 г. р. и старше, и заняла 12 место.
Юная фигуристка Бурятии выиграла турнир в Краснодарском крае
Общество, Фото:
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