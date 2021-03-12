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Из Иркутска в Улан-Удэ впервые проехала «Ласточка»

Из Иркутска в Улан-Удэ впервые проехала «Ласточка»
Общество, 
Скоростная электричка «Ласточка» совершила тестовую поездку

Скоростной электропоезд «Ласточка» совершил тестовую поездку по маршруту Иркутск – Улан-Удэ.

- На Восточно-Сибирской железной дороге прошли испытания ускоренного электропоезда «Ласточка». Они проводились на участке Иркутск – Улан-Удэ. Во время движения специалисты определяли скоростные и габаритные параметры подвижного состава на горно-перевальном участке Большой Луг – Слюдянка, который относится к числу особо грузонапряжённых, являясь при этом одним из самых сложных для вождения поездов, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Поездка прошла успешно, однако полные результаты испытаний будут представлены после обработки собранных данных.

Пятивагонный двухсистемный электропоезд «Ласточка» способен развивать скорость до 160 км/ч. Эта электричка отвечает повышенным требованиям к комфорту и безопасности. В составе предусмотрены вагоны разной классности. Подобные поезда сейчас курсируют на маршрутах Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Петрозаводск, Челябинск – Магнитогорск и других.

Ранее, по опросам пассажиров, поезда «Ласточка» признали лучшими на сети РЖД.




электропоезд
 
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