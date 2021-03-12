Также девушкам вручили цветы
В преддверии Международного женского дня в миграционном пункте отделении МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району Бурятии состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации.
Паспорта вручили четырём девушкам.
С напутственным словом перед подростками выступила начальник миграционного пункта. Также им вручили памятные подарки и цветы, сообщает группа «Баунт-инфо».
Перед 8 марта юным жительницам Бурятии вручили паспорта
Общество, Фото:
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