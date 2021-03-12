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Перед 8 марта юным жительницам Бурятии вручили паспорта

Перед 8 марта юным жительницам Бурятии вручили паспорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также девушкам вручили цветы

В преддверии Международного женского дня в миграционном пункте отделении МВД России по Баунтовскому эвенкийскому району Бурятии состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации.

Паспорта вручили четырём девушкам.

С напутственным словом перед подростками выступила начальник миграционного пункта. Также им вручили памятные подарки и цветы, сообщает группа «Баунт-инфо».


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