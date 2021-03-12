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В Иркутской области в период весенних каникул откроются лагеря

В Иркутской области в период весенних каникул откроются лагеря
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе принято решение о возможности проведения оздоровительных смен для школьников

В Иркутской области на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона принято решение разрешить проведение оздоровительных смен в период весенних школьных каникул. При этом должны будут соблюдаться все требования санитарного законодательства, включая заполнение 50% от вместимости лагеря.

Предварительно запланировано, что в период весенних школьных каникул детей на отдых примут лагеря на базе санаториев «Юбилейный» (г. Братск), «Усолье» (г. Усолье-Сибирское), «Эйсейра», «Усть-Кут» (г. Усть-Кут).

Заявочная кампания традиционно началась в январе. С учётом сложной эпидемиологической обстановки учреждения социального обслуживания принимают документы по предварительной записи.

По состоянию на 11 марта поданы 7528 заявлений. Для получения детской оздоровительной путёвки законным представителям детей необходимо обратиться в уполномоченное учреждение социального обслуживания по месту жительства ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцразвития Иркутской области.
Иркутская область лагерь школьники
 
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