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В райцентре Бурятии собак и кошек стерилизуют почти бесплатно

В райцентре Бурятии собак и кошек стерилизуют почти бесплатно
Общество,  Фото:pixabay.com
Льготная акция продлится до начала лета

Ветеринарная служба Кабанского района Бурятии проводит льготную стерилизацию собак и кошек. Как сообщает группа «Кабанск-инфо. 24/7», акция проводится с 11 января по 1 июня.

Бесплатно проводятся хирургические услуги. Оплачиваются терапевтические услуги и расходные материалы, которые определяются индивидуально для каждого животного, в зависимости от возраста и состояния животного.

Ветеринарная станция находится в селе Кабанск, на улице Строительная, 12.


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