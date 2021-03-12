В райцентре Бурятии собак и кошек стерилизуют почти бесплатно

Льготная акция продлится до начала лета



Ветеринарная служба Кабанского района Бурятии проводит льготную стерилизацию собак и кошек. Как сообщает группа «Кабанск-инфо. 24/7», акция проводится с 11 января по 1 июня.



Бесплатно проводятся хирургические услуги. Оплачиваются терапевтические услуги и расходные материалы, которые определяются индивидуально для каждого животного, в зависимости от возраста и состояния животного.



Ветеринарная станция находится в селе Кабанск, на улице Строительная, 12.





