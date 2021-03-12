Льготная акция продлится до начала лета
Ветеринарная служба Кабанского района Бурятии проводит льготную стерилизацию собак и кошек. Как сообщает группа «Кабанск-инфо. 24/7», акция проводится с 11 января по 1 июня.
Бесплатно проводятся хирургические услуги. Оплачиваются терапевтические услуги и расходные материалы, которые определяются индивидуально для каждого животного, в зависимости от возраста и состояния животного.
Ветеринарная станция находится в селе Кабанск, на улице Строительная, 12.
В райцентре Бурятии собак и кошек стерилизуют почти бесплатно
Общество, Фото:
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