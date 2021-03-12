Олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов высказался о чемпионате России в Бурятии

«Хорошая организация, дисциплина и порядок», - отметил он
В Улан-Удэ проходит второй день предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе. Министр спорта и молодёжной политики Вячеслав Дамдинцурунов представил журналистам и обозревателям чемпионата почётного гостя соревнований, чемпиона Олимпийских игр в Афинах, пятикратного чемпиона мира и трёхкратного чемпиона Европы Хаджимурата Гацалова, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- Хаджимурат Солтанович – наш давний хороший друг. За короткий промежуток времени он уже во второй раз у нас республике. В настоящий момент он является главным тренером сборной Якутии, и мы встречались на чемпионе Дальневосточного федерального округа. Присутствие спортсменов такого масштаба – это украшение и гордость для нашего чемпионата, - отметил Вячеслав Дамдинцурунов.
Хаджимурат Гацалов обратился к болельщикам и поклонникам вольной борьбы и поздравил их с таким событием.
- Во-первых хочу отметить, что здесь очень хорошая организация, дисциплина, порядок, и безопасность обеспечена. На всех предолимпийских чемпионатах России бывает очень жарко, это сильнейшие эмоции. В Улан-Удэ атмосфера очень хорошая, праздничная, шквал эмоций. Болельщики активно поддерживают и болеют, и хочется пожелать команде Бурятии медалей побольше. Есть хорошие, достойные ребята, которые могут попасть в национальную сборную, поэтому пожелаем им удачи, - сказал олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов.
Во второй день соревнований на ковер выйдут спортсмены сборной Бурятии в трех весовых категориях.
- Сегодня у нас в весовой категории 70 кг выступают 9 борцов. Лидер нашей сборной в этой весовой категории - Евгений Жербаев. Мы делаем на него ставку. В весовой категории 74 кг выступают два спортсмена, и в весовой категории 125 кг - также два спортсмена. Это наш лидер в тяжелой весовой категории Балдан Цыжипов. Будем все вместе за него держать кулачки. Друзья, земляки, поддерживаем и болеем за наших спортсменов, - обратился к болельщикам министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.
Олимпийский чемпион Хаджимурат Гацалов высказался о чемпионате России в Бурятии
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