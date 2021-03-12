Пропуск на чемпионат России ей достался за лучшее видео в поддержку бурятской сборной по вольной борьбе
В пятницу, 12 марта министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов вручил жительнице Улан-Удэ Арюне Бамбалаевой пропуск, позволяющий находится на VIP-трибунах все дни соревнований в рамках чемпионата России по вольной борьбе, который проходит с 11 по 14 марта в физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ.
- Мы сегодня вручаем VIP-бейдж Арюне Бамбалаевой, которая стала победителем конкурса в соцсети Инстаграм в поддержку нашей сборной, наших борцов. Сделала самое замечательное видео в их поддержку и получила первое место. Спасибо, Арюна, за то, что следишь за успехами наших спортсменов и переживаешь за них, - обратился министр спорта к победительнице.
Как отметила сама Арюна, на VIP-трибуне она надеется пообщаться с именитыми гостями и спортсменами, прибывшими в Улан-Удэ на чемпионат России по вольной борьбе, а также планирует взять автограф Ахмеда Чакаева - призёра чемпионатов России, обладателя межконтинентального кубка, призёра чемпионатов Европы и мира.
- Хочу сказать спасибо организаторам и Вячеславу Дамдинцурунову за такую возможность. Я всегда поддерживала команду нашей сборной, на этом чемпионате хочу пожелать им удачи, красивой борьбы и побед, - сказала Арюна Бамбалаева.
Напомним, 12 марта в ФСК Улан-Удэ стартовал второй отборочный день чемпионата России по вольной борьбе. Во второй день чемпионата республику представляют 13 борцов. Также сегодня состоится торжественная церемония открытия чемпионата. Прямая трансляция церемонии и финальных схваток 12, 13 и 14 марта можно посмотреть на официальном сайте wrestrus.ru, канале Матч ТВ. Боец.
Вячеслав Дамдинцурунов вручил улан-удэнке VIP-пропуск на чемпионат
Общество, Фото:
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Пропуск на чемпионат России ей достался за лучшее видео в поддержку бурятской сборной по вольной борьбе
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