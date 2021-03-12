Тарбагатайский район Бурятии выбирает себе герб

На гербе будет тарбаган либо лев



Тарбагатайский район Бурятии обзаведётся гербом.



С 5 февраля по 5 марта прошло общественное обсуждение эскизов герба. Было предложено шесть вариантов эскиза герба. На четырёх из них по два тарбагана, держащих сноп колосьев, а на двух – «ожившая» гора Спящий Лев.



- В предлагаемых вариантах были устранены все нарушения геральдических правил, на которые указывали эксперты в отношении действующего символа района. При этом была сохранена историческая преемственность в изображении вариантов символов, - сообщает группа «Тарбагатай-инфо».



Голосование среди жителей района проводилось в районной газете «Тарбагатайская нива», в сообществе «Тарбагатайский район» в соцсети «Вконтакте» и в группе «Тарбагатай-инфо». В последней в опросе приняло участие 547 участников. Из них 309 (56%) выбрали вариант №2. В сообществе «ВКонтакте» проголосовало 120 человек. Из них 52 голоса (43,33%) за второй вариант.



Итоги голосования будут представлены на обсуждение сессии совета депутатов Тарбагатайского района, которая состоится 22 марта.





