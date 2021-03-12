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Тарбагатайский район Бурятии выбирает себе герб

Тарбагатайский район Бурятии выбирает себе герб
Общество,  Фото:"Тарбагатай-инфо"
На гербе будет тарбаган либо лев

Тарбагатайский район Бурятии обзаведётся гербом.

С 5 февраля по 5 марта прошло общественное обсуждение эскизов герба. Было предложено шесть вариантов эскиза герба. На четырёх из них по два тарбагана, держащих сноп колосьев, а на двух – «ожившая» гора Спящий Лев.

- В предлагаемых вариантах были устранены все нарушения геральдических правил, на которые указывали эксперты в отношении действующего символа района. При этом была сохранена историческая преемственность в изображении вариантов символов, - сообщает группа «Тарбагатай-инфо».

Голосование среди жителей района проводилось в районной газете «Тарбагатайская нива», в сообществе «Тарбагатайский район» в соцсети «Вконтакте» и в группе «Тарбагатай-инфо». В последней в опросе приняло участие 547 участников. Из них 309 (56%) выбрали вариант №2. В сообществе «ВКонтакте» проголосовало 120 человек. Из них 52 голоса (43,33%) за второй вариант.

Итоги голосования будут представлены на обсуждение сессии совета депутатов Тарбагатайского района, которая состоится 22 марта.


герб Тарбагатайский район
 
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