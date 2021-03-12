Улан-удэнцев возмутила наглая женщина-пешеход

- Всегда аккуратно вожу, но эта женщина просто вышла прямо под мои колёса на проезжей части. Очень страшно и опасно, - написал автор видео.

К сожалению, видео без звука, но судя по жестикуляции и выражению лица женщины, она посчитала, что виновен в чуть не случившемся ДТП водитель.



«Штрафовать надо таких пешеходов», «Ещё и водитель виноватый остался», «Класс. Не по пешеходу, не смотрят на машины, идёт и водителю что-то говорит», «Найти и оштрафовать женщину», - делятся пользователи.















11 марта в Улан-Удэ на улице Дарханская женщина «наехала» на водителя. Она перебегала дорогу в неположенном месте и внезапно выскочила из-за стоящих на светофоре автомобилей. К счастью, водитель успел затормозить, когда женщина оказалась у него перед капотом. Видео инцидента появилось в паблике «uu_news».