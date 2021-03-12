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В Бурятии артиллеристы уничтожили «склады боеприпасов»

В Бурятии артиллеристы уничтожили «склады боеприпасов»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Объекты условного противника поразили огнём САУ «Мста-С»

В Бурятии на полигоне «Бурдуны» свыше 300 артиллеристов объединения Восточного военного округа провели боевые стрельбы с применением самоходных гаубиц «Мста-С».

Боевая стрельба велась по полноразмерным мишеням, имитирующим замаскированные склады с боеприпасами условного противника. По словам военных, артиллеристы выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям.

- Для корректировки ведения артиллерийского огня и оценки обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты, при помощи которых корректировщики огня передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятия ВВО артиллерия военные учения
 
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