Военные пройдут подготовку в Хабаровском крае
Более 100 военнослужащих разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, убыли в Хабаровский край для подготовки к прыжкам с парашютом.
- Подготовка будет идти совместно с военнослужащими подразделения специального назначения. С разведчиками пройдут тренировки по укладке парашютных систем, отделению от летательных аппаратов, управлению парашютом в полете и правильному приземлению, - сообщает пресс-служба ВВО.
Уже на следующей неделе военнослужащие совершат первые в текущем году прыжки с парашютом Д-10. Всего в этом году разведывательные подразделения из Бурятии совершат более тысячи прыжков с парашютными системами Д-10 из вертолётов Ми-8АМТШ на высотах от 800 до 1500 метров.
Разведчиков из Бурятии научат прыгать с парашютом
Общество, Фото:
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