В районе выросло число заболевших
В Бурятии отметили Курумканскую подлёдную рыбалку. Об этом сообщает группа «Курумкан-инфо 24/7» со ссылкой на оргкомитет.
- В соответствии с решением районного штаба от 11 марта, рыбалка, запланированная на 20 марта на озере Окунево сельского поселения Барагхан Курумканского района, отменена в связи с участившимися случаями заболевания ОРВИ, а также введёнными ограничительными мероприятиями на территории республики до 31 марта включительно, внесёнными в указ главы Бурятии, - сообщили в оргкомитете.
Как сообщал «Байкал-Daily», на Курумканской рыбалке планировалась борьба между командами, состоящими из четырёх человек.
В Бурятии из-за ОРВИ отменили Курумканскую рыбалку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина-пешеход обругала водителя за ситуацию, в которой виновата сама
Сергей Левицкий раскритиковал обрезку деревьев
В районе выросло число заболевших
На льду озера образовались трещины и промоины
Интернет-пользователей больше возмутил водитель, который правил не нарушал
Волонтёры раздают горячую еду в том числе недалеко от теплотрасс
Сейчас идёт интернет-голосование за лучшие работы
Ожидается заметное понижение температуры
Для сотрудников УФСИН прошёл День здоровья в формате тимбилдинга
Это первая фотозона на диких животных не только в Иркутской области, но и в России
Спортсмен отметил, что в республике сохранилась любовь к вольной борьбе
Для посетителей музея подготовят анимационную площадку
Нарушения выявили у двух водителей
В Бурятии началась подготовка к весенним паводкам
Болельщики предолимпийского чемпионата по борьбе в Улан-Удэ делают свои ставки