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В Бурятии из-за ОРВИ отменили Курумканскую рыбалку

В Бурятии из-за ОРВИ отменили Курумканскую рыбалку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В районе выросло число заболевших

В Бурятии отметили Курумканскую подлёдную рыбалку. Об этом сообщает группа «Курумкан-инфо 24/7» со ссылкой на оргкомитет.

- В соответствии с решением районного штаба от 11 марта, рыбалка, запланированная на 20 марта на озере Окунево сельского поселения Барагхан Курумканского района, отменена в связи с участившимися случаями заболевания ОРВИ, а также введёнными ограничительными мероприятиями на территории республики до 31 марта включительно, внесёнными в указ главы Бурятии, - сообщили в оргкомитете.

Как сообщал «Байкал-Daily», на Курумканской рыбалке планировалась борьба между командами, состоящими из четырёх человек.


рыбалка коронавирус ОРВИ
 
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