Видеоверсия будет доступна до 14 марта
В национальной библиотеке Бурятии отменено проведение всебурятского диктанта «Эрдэм». Акция состоится в Улан-Удэ в режиме онлайн. 13 марта в 13:00 будет открыта видеоверсия диктанта на официальном канале диктанта в YouTube.
Для онлайн-участия необходимо:
1. Заранее скачать и заполнить специальный бланк для написания диктанта (бланк необходимо скачать на сайте администрации Агинского Бурятского округа).
2. 13 марта открыть видеоверсию диктанта на официальном канале (www.youtube.com/channel/UCaQq_s0RvyNC_JS_BU08ctA). Видеоверсия будет доступна не ранее этой даты.
3. Написать текст в течение 45 минут.
4. Отсканированный или сфотографированный текст отправить на проверку по адресу erdem.diktant@bk.ru.
Изображение текста должно быть читаемым, чётким, иначе ваша работа не допускается для проверки. Тексты, отправленные позже 14 марта до 8:00 по московскому времени, не проверяются. Видеоверсия будет доступна на канале до 14 марта 7:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ всебурятский диктант «Эрдэм» напишут в режиме онлайн
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Большую часть наград увезли гости из Иркутской области и Забайкалья
Благоустроят Усолье-Сибирское, Тайшет, Нижнеудинск, Байкальск и Киренск
Видеоверсия будет доступна до 14 марта
В финале он встретится со спортсменом из Красноярска
Екатерина Фёдоровна, несмотря на свои 102 года, ведёт активную жизнь
Оценку дали специалисты в сфере недвижимости
Работников «Удоканской меди» обеспечат устойчивой 4G связью
Спортсменка из Бурятии выполнила третий юношеский разряд
Скоростная электричка «Ласточка» совершила тестовую поездку
Также девушкам вручили цветы
Льготная акция продлится до начала лета
«Хорошая организация, дисциплина и порядок», - отметил он
Пропуск на чемпионат России ей достался за лучшее видео в поддержку бурятской сборной по вольной борьбе
В одном иностранец женился на первой встречной
На гербе будет тарбаган либо лев