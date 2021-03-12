В Улан-Удэ всебурятский диктант «Эрдэм» напишут в режиме онлайн

Видеоверсия будет доступна до 14 марта



В национальной библиотеке Бурятии отменено проведение всебурятского диктанта «Эрдэм». Акция состоится в Улан-Удэ в режиме онлайн. 13 марта в 13:00 будет открыта видеоверсия диктанта на официальном канале диктанта в YouTube.



Для онлайн-участия необходимо:

1. Заранее скачать и заполнить специальный бланк для написания диктанта (бланк необходимо скачать на сайте администрации Агинского Бурятского округа).

2. 13 марта открыть видеоверсию диктанта на официальном канале (www.youtube.com/channel/UCaQq_s0RvyNC_JS_BU08ctA). Видеоверсия будет доступна не ранее этой даты.

3. Написать текст в течение 45 минут.

4. Отсканированный или сфотографированный текст отправить на проверку по адресу erdem.diktant@bk.ru.



Изображение текста должно быть читаемым, чётким, иначе ваша работа не допускается для проверки. Тексты, отправленные позже 14 марта до 8:00 по московскому времени, не проверяются. Видеоверсия будет доступна на канале до 14 марта 7:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба нацбиблиотеки.



Возрастное ограничение 12+

