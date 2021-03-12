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Байкальский лёд становится опасным

Байкальский лёд становится опасным
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На льду озера образовались трещины и промоины

В связи с потеплением на Байкале ледовая обстановка осложняется. Она особенно неблагоприятна для любителей прогулок и катания по льду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В Ольхонском районе Иркутской области толщина льда в среднем составляет 70 сантиметров. Многочисленные разрывы льда зафиксированы по всей акватории озера. Размеры промоин у мысов Шида, Улан-Хада, Улирба, Кобылья Голова достигают 10х12 метров. Становая трещина, проходящая от мыса Улирба до мыса Гихтэй, активна, её ширина достигает полутора метров.

В районе посёлка Большое Голоустное толщина льда у берега составляет 70-80 сантиметров, но на удалении лёд значительно тоньше. Местами на поверхности талая вода.

Из-за активизировавшихся подводных термальных источников у мыса Большой Кадильный толщина льда составляет не более пяти сантиметров, а вдоль береговой линии наблюдаются проталины.

Становая трещина от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль побережья посёлка Листвянка в сторону посёлка Бугульдейка динамична. Она расширяется, местами достигает двух метров. Активное разрушение торосов провоцирует появление трещин и разрывов льда.

В Слюдянском районе толщина льда варьируется от 25 до 40 сантиметров. Местами лёд напитан талой водой. На льду наблюдаются многочисленные трещины. В районе насосной станции города Слюдянка в сторону Байкальска в 50 метрах от берега зафиксирована трещина, шириной до 50 сантиметров.

Возле берега на 140 и 149 километрах КБЖД наледь. Кроме того, опасные места на туристском маршруте выходного дня «Ангасолка-Слюдянка» обнесены вешками, там же выставлены информационные знаки.


Байкал лед
 
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