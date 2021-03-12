В Улан-Удэ бомжам помогает бывшая бездомная

Комплексные обеды за один день раздали почти 60 бездомных людям.







В Улан-Удэ в очередной раз покормили горячими обедами бездомных людей. На этот раз в акции помощи участвовали активисты ОНФ вместе с волонтёрами акции «Мы вместе». Акция состоялась в четырёх пунктах. Пищу волонтёры раздавали на улицах в районе Элеватора, у ТЦ «Заря» на теплотрассе, на улице Николая Петрова и в социальном центре «Шанс» на улице Бабушкина, сообщили в ОНФ в Бурятии.Член Совета отцов Улан-Удэ, активист ОНФ Сергей Ляхов пояснил, что горячими обедами бездомных кормят каждую пятницу уже на протяжении двух лет.- Нам помогают неравнодушные люди и общественники, а также к акции присоединяются активисты ОНФ. Это большая помощь людям, которые живут на улице. Мы верим, что добрые дела должны стать частью общества. Поэтому стремимся помочь этим людям, - отметил Сергей Ляхов.Среди волонтёров есть и те, кто сам прошёл через жизнь на улице. Девушка Наталья несколько лет назад осталась без крыши над головой и страдала от алкоголизма. Сегодня она справилась с пагубной привычкой, нашла работу и жильё. Теперь помогает другим бездомным и сама кормит их горячими обедами.