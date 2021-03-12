Болельщики выберут лучшего борца чемпионата в Улан-Удэ

Победитель получит приз зрительских симпатий



Приз зрительских симпатий по итогам голосования болельщиков вручат лучшему борцу чемпионата России в Улан-Удэ. Награду учредил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.



Онлайн-голосование пройдёт с 12 по 14 марта в паблике «Борцы Бурятии» в соцсети «ВКонтакте». Проголосовать можно, оставив фамилию борца в комментариях к посту. За любимого борца можно отдать голос только один раз и с одного аккаунта.



Итоги будут подведены на закрытии чемпионата 14 марта, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

