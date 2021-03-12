Рисунки из Бурятии вошли в онлайн-выставку Музея Победы

Сейчас идёт интернет-голосование за лучшие работы



Работы юных жителей Республики Бурятия вошли в онлайн-выставку детских рисунков, которую разместил на своём сайте московский Музей Победы.



В электронную экспозицию вошли лучшие работы участников всероссийского конкурса «Мой любимый Музей Победы». Творческое состязание было приурочено к 35-летию музея.Участниками конкурса в том числе стали школьники из Бурятии.



До 28 марта интернет-пользователи могут проголосовать за понравившиеся работы и поддержать своих земляков. Авторы трёх рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут лауреатами в номинации «Приз зрительских симпатий» и смогут посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа».



Всего же на конкурс было прислано более 700 работ из 63 регионов России. Чаще всего ребята рисовали Зал Славы, зал «Лица Победы», экспозицию «Подвиг Народа», фасад музея, перед которым горит символ памяти - Вечный огонь.



Итоги конкурса объявят 30 марта. Победители будут определены в трёх возрастных категориях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Их рисунки будут использованы для создания полиграфической рекламной продукции, сообщили в Музее Победы.

