В Бурятии местами снег

В Улан-Удэ осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 марта по республике преимущественно без осадков, утром и днём по северной половине местами небольшой снег. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -8,-13, местами -18,-23, по югу -1,-6, днём +3,+8, по югу и юго-западу до +15, местами по северу и Прибайкалью 0,-5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью -9,-11, днём +5,+7.

