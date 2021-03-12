В Бурятии резко ухудшится погода

Ожидается заметное понижение температуры



По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 14 марта, и ночью 15 марта ожидается ухудшение погоды.



Порывы ветра будут достигать 17-22 м/c, местами усиление до 29 м/с. Ожидается снег, метели, понижение температуры на 10 и более градусов.



На автодорогах гололедица, накаты, заносы.







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