Ожидается заметное понижение температуры
По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 14 марта, и ночью 15 марта ожидается ухудшение погоды.
Порывы ветра будут достигать 17-22 м/c, местами усиление до 29 м/с. Ожидается снег, метели, понижение температуры на 10 и более градусов.
На автодорогах гололедица, накаты, заносы.
В Бурятии резко ухудшится погода
Общество, Фото:
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