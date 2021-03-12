В Бурятии сотрудники колоний поднимали командный дух

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Для сотрудников УФСИН прошёл День здоровья в формате тимбилдинга



В преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы в УФСИН по Бурятии прошёл День здоровья. В нём приняли участие свыше 60 человек. Мероприятие состоялось в формате тимбилдинга, сообщили в УФСИН по Бурятии.



Помощь в проведении Дня здоровья оказали инструкторы Центра физкультурно-массовой работы и спорта Улан-Удэ. Также активное участие в мероприятии приняли психологи учреждений.



Сотрудники колоний играли в игры «Фигура», «Солнышко», «Клубок связей», «Высота», «Снежный ком», «Контакт», «Я за тебя отвечаю», «Свеча», «Мы одна команда».



- Данные упражнения направлены на формирование организованного сплочённого коллектива, обучение укреплению командного духа, повышения мотивации, доверия и взаимопонимания сотрудников, - отметили в УФСИН.





