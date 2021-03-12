Для сотрудников УФСИН прошёл День здоровья в формате тимбилдинга
В преддверии Дня работника уголовно-исполнительной системы в УФСИН по Бурятии прошёл День здоровья. В нём приняли участие свыше 60 человек. Мероприятие состоялось в формате тимбилдинга, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Помощь в проведении Дня здоровья оказали инструкторы Центра физкультурно-массовой работы и спорта Улан-Удэ. Также активное участие в мероприятии приняли психологи учреждений.
Сотрудники колоний играли в игры «Фигура», «Солнышко», «Клубок связей», «Высота», «Снежный ком», «Контакт», «Я за тебя отвечаю», «Свеча», «Мы одна команда».
- Данные упражнения направлены на формирование организованного сплочённого коллектива, обучение укреплению командного духа, повышения мотивации, доверия и взаимопонимания сотрудников, - отметили в УФСИН.
В Бурятии сотрудники колоний поднимали командный дух
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сейчас идёт интернет-голосование за лучшие работы
Ожидается заметное понижение температуры
Для сотрудников УФСИН прошёл День здоровья в формате тимбилдинга
Это первая фотозона на диких животных не только в Иркутской области, но и в России
Спортсмен отметил, что в республике сохранилась любовь к вольной борьбе
Для посетителей музея подготовят анимационную площадку
Нарушения выявили у двух водителей
В Бурятии началась подготовка к весенним паводкам
Болельщики предолимпийского чемпионата по борьбе в Улан-Удэ делают свои ставки
На предварительном показе новая команда КВН получила добрые отзывы
Умерли ещё два пациента
Бурятские борцы будут бороться в трёх весовых категориях
Занятие провели для тех, кто страдает эпилепсией
«Всё будет хорошо», - верят родственники
Клип набрал уже 220 тысяч просмотров на YouTube