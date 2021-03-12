На Байкале создадут первую зону для фотоохоты

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Это первая фотозона на диких животных не только в Иркутской области, но и в России



Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» создадут в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области зону, в которой туристы смогут заниматься фотоохотой и наблюдать за дикими животными. Ожидается, что первых туристов она примет в конце 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Артура Мурзаханова.



- Недалеко от Иркутска есть такое место, куда копытные приходят на места отёла. Туда приходят изюбри, кабаны там выводят своих поросят, сейчас волчья стая там остановилась. Там есть глухариные тока, боровая птица, выдра, норка, горностаи. Мы хотим сделать так, чтобы человек прямо с окна кордона мог фотографировать животный мир. Это будет первая фотозона не только в Иркутской области, но и в том масштабе, в котором мы задумали, даже в России. Я думаю, что уже в следующем году, в ноябре-декабре, мы сможем принимать там посетителей, - цитирует ТАСС Мурзаханова.



Фотозону делают в местности Черемшанка, которая находится примерно в 60 км от Иркутска рядом с озером Байкал. Инспекторы нацпарка готовят там инфраструктуру, чтобы туристам было комфортно находиться в фотозоне. Оборудуют так называемые засидки, из которых гости будут наблюдать за животными и вести фотоохоту.



К засидкам туристов будут доставлять инспекторы нацпарка. Посетители смогут находиться там необходимое им время. Для связи с инспекторами их обеспечат рацией, уточняется ТАСС.

