Бувайсар Сайтиев: «Бурятская борьба ещё скажет своё веское слово»



- Наши бурятские спортсмены выступили достойно, но не дошли до полуфинала. Я, думаю, это закономерно, поскольку в этой весовой категории у нас есть определённый спад. В любом случае, наши ребята получили серьёзный опыт и те ошибки, которые сегодня совершили, учтут и в будущем, я считаю, они будут реабилитироваться. В любом случае, это опыт, который им поможет в дальнейшей спортивной карьере. Только одно участие в предолимпийском чемпионате дорогого стоит, когда все звёзды борьбы съехали в Улан-Удэ, у наших спортсменов есть шанс получить совет, мастер-класс от ведущих спортсменов нашей страны, - отметил Вячеслав Дамдинцурунов.



11 марта в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ состоялись схватки первого дня чемпионата России по вольной борьбе. Как отметил по итогам старта предолимпийских соревнований самый титулованный борец мира в вольном стиле, трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Бувайсар Сайтиев, первый соревновательный день прошёл на высоком уровне, в первую очередь, благодаря любви жителей Бурятии к этому виду спорта.- Тот нерв, та атмосфера, которая присутствовала на трибунах в Бурятии, она особенная. Любовь к вольной борьбе в республике сохранилась в массах, и меня это очень радует, и меня это обнадеживает в плане будущего бурятской борьбы, которая очень богата традициями, историей, именами. И есть фундамент, на котором можно строить дальнейшее развитие этого вида спорта, и я уверен, что будущее у бурятской борьбы определённо есть. И на российском, и на международном уровне бурятская борьба ещё скажет своё веское слово, - подчеркнул он.Бувайсар Сайтиев также отметил высокий уровень подготовки республики к чемпионату России по вольной борьбе. «В Бурятии наличие большого числа спортивных объектов и такого современного физкультурно-спортивного комплекса говорит о том, что в Бурятии любят спорт и стараются развивать это направление. В своё время я тоже боролся в республике, но в гораздо более скромных условиях. Всё это – большое достояние министерства спорта, я искренне рад этому», - сказал спортсмен.«В Бурятии люди, знающие борьбу, очень объективные, честные, я это по своему опыту хорошо знаю, я много раз боролся в Бурятии, поэтому огромное спасибо за вашу любовь и преданность нашему виду спорта», - добавил трёхкратный олимпийский чемпион.Как сообщили в пресс-службе правительства республики, министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, в свою очередь, напомнил, что в первый день в борьбу за выход в финал вступили 103 борца в категориях до 57, 86 и 92 кг. В весовой категории до 57 кг выступали 6 бурятских борцов, которые, не прошли в следующий этап.