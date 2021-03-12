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В Бурятии снайперы провели уникальную тренировку

В Бурятии снайперы провели уникальную тренировку
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Они поражали центр мишени размером не более 2,5 см с расстояния 800 метров

На полигоне «Дивизионный» в Бурятии со снайперскими парами танкового соединения Восточного военного округа завершилась уникальная тренировка по точности стрельбы из винтовок СВД.

- Особенностью тренировки с боевой стрельбой стала постановка задачи на поражение грудных мишеней непосредственно в цифру «0», расположенную в центре, с расстояния 800 метров. Центр мишени не превышал по размерам стандартную пятирублёвую монету. Более 70% военнослужащих справились с поставленной задачей с первых двух выстрелов, - сообщает пресс-служба ВВО.

Тренировка прошла в рамках тактического учения со снайперскими подразделениями общевойскового объединения Восточного военного округа. К учению привлекались около 100 военнослужащих, было задействовано более 15 единиц вооружения и военной техники.
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