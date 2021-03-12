В Бурятии снайперы провели уникальную тренировку

Они поражали центр мишени размером не более 2,5 см с расстояния 800 метров



На полигоне «Дивизионный» в Бурятии со снайперскими парами танкового соединения Восточного военного округа завершилась уникальная тренировка по точности стрельбы из винтовок СВД.



- Особенностью тренировки с боевой стрельбой стала постановка задачи на поражение грудных мишеней непосредственно в цифру «0», расположенную в центре, с расстояния 800 метров. Центр мишени не превышал по размерам стандартную пятирублёвую монету. Более 70% военнослужащих справились с поставленной задачей с первых двух выстрелов, - сообщает пресс-служба ВВО.



Тренировка прошла в рамках тактического учения со снайперскими подразделениями общевойскового объединения Восточного военного округа. К учению привлекались около 100 военнослужащих, было задействовано более 15 единиц вооружения и военной техники.

