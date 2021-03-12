В Бурятии началась подготовка к весенним паводкам
Ежегодно весной специалисты республиканского агентства ГО и ЧС отправляются на самые сложные участки реки Селенга.
Участок у села Кардон - одно из наиболее опасных мест. Именно здесь очень высок риск того, что вода выйдет из берегов и затопит окрестные поселения. Чтобы этого избежать, каждый год здесь работает специальная техника. В этом году пропилят больше 40 км льда.
Всего в Бурятии имеется 11 затороопасных участков. Если на них не производить распил, в опасности рискуют остаться множество населённых пунктов.
- Когда у нас пойдёт ледоход, в первую очередь, лёд начнёт разламываться именно в местах пропила и не будет скапливаться, то есть, заторов не будет. В первую очередь, распиловка направлена на максимально возможное снижение негативного последствия воды. То есть, на снижение подтопления, - рассказывает замначальника отдела предупреждения ЧС республиканского агентства ГО и ЧС Булат Базаров.
Распиловка льда происходит 60 см глубиной и шириной 40 см. Закончить работы планируют в конце марта, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии пилят лёд на Селенге
Общество, Фото:
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