В Бурятии пилят лёд на Селенге

Общество, Фото: агентство ГО и ЧС

В Бурятии началась подготовка к весенним паводкам



Ежегодно весной специалисты республиканского агентства ГО и ЧС отправляются на самые сложные участки реки Селенга.



Участок у села Кардон - одно из наиболее опасных мест. Именно здесь очень высок риск того, что вода выйдет из берегов и затопит окрестные поселения. Чтобы этого избежать, каждый год здесь работает специальная техника. В этом году пропилят больше 40 км льда.



Всего в Бурятии имеется 11 затороопасных участков. Если на них не производить распил, в опасности рискуют остаться множество населённых пунктов.



- Когда у нас пойдёт ледоход, в первую очередь, лёд начнёт разламываться именно в местах пропила и не будет скапливаться, то есть, заторов не будет. В первую очередь, распиловка направлена на максимально возможное снижение негативного последствия воды. То есть, на снижение подтопления, - рассказывает замначальника отдела предупреждения ЧС республиканского агентства ГО и ЧС Булат Базаров.



Распиловка льда происходит 60 см глубиной и шириной 40 см. Закончить работы планируют в конце марта, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

