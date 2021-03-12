Болельщики предолимпийского чемпионата по борьбе в Улан-Удэ делают свои ставки
Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев заключил пари насчёт результатов предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
- Такого спортивного события в республике никогда не было. Да, проводились чемпионаты страны, но так, чтоб в олимпийский год, когда это основной этап отбора. И такого никогда не было. Событие действительно грандиозное, все лидеры упорно готовились и бьются самоотверженно. Вот тут я заключил пари с одним нашим профи по борьбе насчёт результатов, - рассказывает он.
Мардваев отмечает, что прогнозы вещь сложная, но он рискнёт – «хоть один раз не по своей теме». Всего медали разыгрываются в 10 весовых категориях. Итак, по мнению Мардваева, у сборной Дагестана будет пять чемпионов, у Северной Осетии – три, а остальным регионам достанутся две золотые медали.
Как сообщал «Байкал-Daily», в первый соревновательный день ни одному из восьми выступавших борцов Бурятии не удалось дойти до финала.
Сегодня же на ковры выйдут 13 бурятских борцов.
В Бурятии директор Россельхозцентра заключил пари по чемпионату России
Общество, Фото:
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