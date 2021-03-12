В Улан-Удэ «Динамо» выбрало лучших спортсменов и тренеров

Тренер Софья Халудорова выиграла две номинации
11 марта в Улан-Удэ состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса «Лучший спортсмен» и «Лучший тренер» Бурятского республиканского отделения физкультурно-спортивного общества «Динамо» по итогам 2020 года. Торжественная церемония проходила в конференц-зале дирекции спортивных сооружений РБ, сообщает пресс-служба БРО.
В номинации «Служебно-прикладной спорт» победителями признаны мастера спорта по стрельбе из БРСО Коваленко Анастасия (КФК №25) и Булгутов Алексей (КФК №42).
В номинации «Спорт высших достижений» лучшим спортсменом стал мастер спорта международного класса по стрельбе из лука Шенхоров Сергей. Званиями лауреатов конкурса удостоились мастер спорта международного класса по стрельбе из арбалета Протасова Валентина, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Жамбалова Алиса, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Оршуш Стальвира.
В номинации «Лучший юный спортсмен» победителем назван мастер спорта по стрельбе из лука Доржиев Бато. Лауреатами конкурса стали кандидат в мастера спорта по вольной борьбе Бадеева Дарья, кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука Хонихоев Тимур.
В номинации «Лучший тренер года» победителем был объявлен отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры РБ, тренер Шенхорова Сергея - Халудорова Софья. Звания лауреатов получили заслуженный тренер Республики Бурятия, МСМК по пулевой стрельбе, тренер Валентины Протасовой - Ситдиков Максим; отличник физической культуры и спорта России, заслуженный учитель Республики Бурятия, тренер Алисы Жамбаловой – Жамбалов Саян; заслуженный тренер России, МСМК по вольной борьбе, тренер Стальвиры Оршуш – Молонов Максим.
Номинацию «Лучший тренер юного спортсмена» выиграла отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия, тренер Доржиева Бато – Халудорова Софья. Лауреатами стали мастер спорта России, тренер Бадеевой Дарьи - Ивахинов Баир; заслуженный мастер спорта по стрельбе из лука, тренер Хонихоева Тимура - Эрдэниева Наталья.
В Улан-Удэ «Динамо» выбрало лучших спортсменов и тренеров
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