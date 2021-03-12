На предварительном показе новая команда КВН получила добрые отзывы
Создана новая команда КВН, которая будет представлять Бурятию; она получила название «Дальневосточные ворота». Команда отправилась в Сочи на 32-й международный фестиваль «КиВиН-2021». Об этом сообщил лидер КВН-движения Бурятии, общественник Чингис Болотов на своей странице в Instagram.
- Давно и сразу надо было рассказать об этих ребятах. Итак, встречайте наш новый творческий проект! Молодёжная сборная Республики Бурятия команда КВН «Дальневосточные ворота». Кто-то из ребят уже знаком многим жителям Бурятии по «Инстаграму» и «ТикТоку» или другим сферам. Одно я могу сказать, что ребята очень талантливые, лидеры своих коллективов и прошли отбор, - поделился Болотов.
Художественные руководители команды Аюур Бат, Чингис Болотов, Денис Одоев. Болотов также отмечает, что на предварительном показе в Улан-Удэ команда получила добрые отзывы.
Из-за эпидемиологической ситуации в стране зимний фестиваль «КиВиН-2021» в городе Сочи, который должен был пройти в январе, состоится сейчас, в марте.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в ведущих лигах КВН Бурятию и Иркутскую область представляла объединённая команда «Буряты». Осенью 2019 года они стали чемпионами Премьер-лиги. В 2020-м играли в Высшей лиге, где не смогли пробиться в ¼ финала. Мнения жителей Бурятии по поводу выступления КВНщинков в 1/8 оказались самыми разными.
Бурятию на фестивале «КиВиН-2021» представит новая команда
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