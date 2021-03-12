За звание лучшего вожатого России поборются 20 финалистов
Вожатый из Бурятии выступит в финале всероссийского конкурса «Вожатый России». В последний этап мероприятия прошло 20 участников.
Одним из прошедших в финал стал Дугар Зундуев – вожатый детского центра «Огонёк». Кроме этого, Дугар – представитель штаба студенческих педагогических отрядов республики.
Бурятский вожатый стал единственным представителем Дальнего Востока, вышедшим в финал. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Вожатый из Бурятии прошёл в финал всероссийского конкурса
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