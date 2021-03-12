В Улан-Удэ осуждённых научили снимать мышечное напряжение

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Занятие провели для тех, кто страдает эпилепсией



В исправительной колонии № 2 в Улан-Удэ провели занятие с осуждёнными с использованием методов восточной рефлексотерапии. Занятие провели с осуждёнными-инвалидами, страдающими эпилепсией, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



- Цель данного занятия – снятие мышечного напряжения, улучшение общего самочувствия и настроения у осуждённых, страдающих симптоматической эпилепсией, - отметили в УФСИН.



В ведомстве заявили, что данные упражнения пользуются популярностью у осуждённых колонии в силу простоты восприятия, легкого запоминания и универсальности применения.



Автор программы – начальник психологической лаборатории Андрей Слепнев.

