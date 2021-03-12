Занятие провели для тех, кто страдает эпилепсией
В исправительной колонии № 2 в Улан-Удэ провели занятие с осуждёнными с использованием методов восточной рефлексотерапии. Занятие провели с осуждёнными-инвалидами, страдающими эпилепсией, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
- Цель данного занятия – снятие мышечного напряжения, улучшение общего самочувствия и настроения у осуждённых, страдающих симптоматической эпилепсией, - отметили в УФСИН.
В ведомстве заявили, что данные упражнения пользуются популярностью у осуждённых колонии в силу простоты восприятия, легкого запоминания и универсальности применения.
Автор программы – начальник психологической лаборатории Андрей Слепнев.
В Улан-Удэ осуждённых научили снимать мышечное напряжение
Общество, Фото:
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