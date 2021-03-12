«Всё будет хорошо», - верят родственники
У искусанной собаками 20-летней улан-удэнки Татьяны, которая проходит лечение в Москве, дважды разошёлся шов на боку. Об этом рассказали родственники девушки на странице в социальной сети.
- Медперсонал делает всё возможное и невозможное, благодарим каждого из них за тяжёлый труд. Всё будет хорошо! Верим в это вместе с вами! – написали они.
Также в больницу одногруппницы Тани отправили подарки. По словам близких, она очень рада. «Улыбается и щебечет», - описывают её состояние родные.
Как сообщал «Байкал-Daily», стая собак напала на девушку 23 декабря 2020 года в микрорайоне Забайкальский. Псы разодрали ей лицо, искусали всё тело. Сейчас девушка проходит лечение в Москве, где перенесла уже несколько операций. Кроме того, собаки сильно повредили ей область вокруг глаз, оставив лишь глазные яблоки. Девушке предстоит длительное лечение.
В больнице улан-удэнку ранее навещал глава Бурятии Алексей Цыденов, пришедший с подарками и пообещавший оказывать дальнейшую помощь. Также к пациентке приходил депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев. Он не застал саму девушку, у которой была операция, но оставил ей цветы и фрукты. По словам врача, с которым поговорил Валуев, таких тяжёлых травм он в своей практике ещё не видел.
У искусанной собаками улан-удэнки расходятся швы
Общество, Фото:
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