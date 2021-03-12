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Режиссёр Баяр Барадиев снял клип для певца Хабиба

Режиссёр Баяр Барадиев снял клип для певца Хабиба
Общество, 
Клип набрал уже 220 тысяч просмотров на YouTube

Режиссёр из Забайкальского края, читинский КВНщик, участник творческого объединения O'MoG Баяр Барадиев снял клип (18+) для набирающего популярность российского певца Хабиба Шарипова из Казани.

- Хабиб Шарипов, чья песня «Ягода-малинка» сейчас звучит абсолютно везде: в детсадах и на крупных предприятиях в исполнении мужиков шахтёров, в маршрутках и в портативных колонках у школьников в нашем дворе. За два месяца у клипа более 100 млн. просмотров! И вот нам посчастливилось снять клип на его новый трек. Когда я отправил сценарий Хабибу и его продюсерам, не было ни одной правки! После двух съёмочных смен мы за один день собрали первый драфт монтажа. И снова не было ни одной правки! – рассказал Баяр Барадиев в социальной сети.


По сюжету, в клипе на песню «Грустинка» девушка притворяется дочкой богатых родителей и закатывает весёлую вечеринку для знакомых и понравившегося ей парня в доме у своих работодателей. На следующий день после праздника она делает уборку, готовит ужин, получает деньги за услуги домработницы и возвращается в обшарпанный барак, где на самом деле живёт.

- Размышлял о том, как я стараюсь снимать клипы. И пришёл к довольно странному ответу: как Балабанов в «Брате». Ведь в этом фильме огромное количество песен, которые можно смотреть как отдельные кинематографичные клипы. Именно к этому я и стремлюсь: чтоб клип был похож на кино. В котором герой выглядит абсолютно настоящим. И продолжает жить после окончания клипа, заставляя зрителя задумываться о том, что было до или что будет после. А история - всегда должна быть цельной и со смыслами для самых разных зрителей. На этих съёмках получалось так, что даже в процессе кто-то из команды пытался размышлять и задавался вопросами: это Набоковская Лолита? Это Золушка? И даже - это как у Звягинцева?! И вчера после показа клипа от фокус-группы пришёл такой фидбек: «Ты как читинский Балабанов». Получилось слишком лестно, но зато появилось твёрдое убеждение и уверенность в желании писать и снимать истории ещё сильнее. И чтоб почерк, вырисовавшийся из каракулей, становился ровнее, - откровенничает читинский режиссёр.

Клип был выложен накануне и набрал уже более 220 тысяч просмотров на YouTube.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Барадиев снял клип для популярного исполнителя NILETTO
клип
 
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