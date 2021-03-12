Режиссёр Баяр Барадиев снял клип для певца Хабиба

- Хабиб Шарипов, чья песня «Ягода-малинка» сейчас звучит абсолютно везде: в детсадах и на крупных предприятиях в исполнении мужиков шахтёров, в маршрутках и в портативных колонках у школьников в нашем дворе. За два месяца у клипа более 100 млн. просмотров! И вот нам посчастливилось снять клип на его новый трек. Когда я отправил сценарий Хабибу и его продюсерам, не было ни одной правки! После двух съёмочных смен мы за один день собрали первый драфт монтажа. И снова не было ни одной правки! – рассказал Баяр Барадиев в социальной сети.







<br />