Режиссёр Баяр Барадиев снял клип для певца Хабиба

Режиссёр из Забайкальского края, читинский КВНщик, участник творческого объединения O'MoG Баяр Барадиев снял клип (18+) для набирающего популярность российского певца Хабиба Шарипова из Казани.
- Хабиб Шарипов, чья песня «Ягода-малинка» сейчас звучит абсолютно везде: в детсадах и на крупных предприятиях в исполнении мужиков шахтёров, в маршрутках и в портативных колонках у школьников в нашем дворе. За два месяца у клипа более 100 млн. просмотров! И вот нам посчастливилось снять клип на его новый трек. Когда я отправил сценарий Хабибу и его продюсерам, не было ни одной правки! После двух съёмочных смен мы за один день собрали первый драфт монтажа. И снова не было ни одной правки! – рассказал Баяр Барадиев в социальной сети.
По сюжету, в клипе на песню «Грустинка» девушка притворяется дочкой богатых родителей и закатывает весёлую вечеринку для знакомых и понравившегося ей парня в доме у своих работодателей. На следующий день после праздника она делает уборку, готовит ужин, получает деньги за услуги домработницы и возвращается в обшарпанный барак, где на самом деле живёт.
- Размышлял о том, как я стараюсь снимать клипы. И пришёл к довольно странному ответу: как Балабанов в «Брате». Ведь в этом фильме огромное количество песен, которые можно смотреть как отдельные кинематографичные клипы. Именно к этому я и стремлюсь: чтоб клип был похож на кино. В котором герой выглядит абсолютно настоящим. И продолжает жить после окончания клипа, заставляя зрителя задумываться о том, что было до или что будет после. А история - всегда должна быть цельной и со смыслами для самых разных зрителей. На этих съёмках получалось так, что даже в процессе кто-то из команды пытался размышлять и задавался вопросами: это Набоковская Лолита? Это Золушка? И даже - это как у Звягинцева?! И вчера после показа клипа от фокус-группы пришёл такой фидбек: «Ты как читинский Балабанов». Получилось слишком лестно, но зато появилось твёрдое убеждение и уверенность в желании писать и снимать истории ещё сильнее. И чтоб почерк, вырисовавшийся из каракулей, становился ровнее, - откровенничает читинский режиссёр.
Клип был выложен накануне и набрал уже более 220 тысяч просмотров на YouTube.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Барадиев снял клип для популярного исполнителя NILETTO.