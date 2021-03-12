 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 марта

11 марта

Популярное

В Бурятии одним из лучших спортсменов «Динамо» стал ОМОНовец

В Бурятии одним из лучших спортсменов «Динамо» стал ОМОНовец
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Сотрудник ОМОН рассказал об упорных и продолжительных тренировках

11 марта в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Лучший спортсмен» и «Лучший тренер» Бурятского республиканского отделения «Динамо» по итогам 2020 года.

Перед динамовцами с приветственным словом выступили заместители председателя БРО «Динамо» Баир Цойжилов и Андрей Семенюк.

В номинации «Служебно-прикладной спорт» одним из победителей признан мастер спорта по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия Алексей Б. – сотрудник отряда мобильного особого назначения «Кречет» управления Росгвардии по Бурятии.

- Только ценой упорных и продолжительных тренировок можно добиться победы. Целеустремлённость и сила воли, занятия спортом и ведение здорового образа жизни помогают достичь цели, несмотря ни на какие преграды, - отметил сотрудник ОМОН «Кречет» Алексей.

В торжественной обстановке победителям и лауреатам были вручены дипломы, кубки и подарки.



спорт Росгвардия ОМОН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

13 борцов представят Бурятию во второй день чемпионата России
13 борцов представят Бурятию во второй день чемпионата России
Общество, 12.03.2021
Бурятские борцы будут бороться в трёх весовых категориях
В Улан-Удэ осуждённых научили снимать мышечное напряжение
В Улан-Удэ осуждённых научили снимать мышечное напряжение
Общество, 12.03.2021
Занятие провели для тех, кто страдает эпилепсией
У искусанной собаками улан-удэнки расходятся швы
У искусанной собаками улан-удэнки расходятся швы
Общество, 12.03.2021
«Всё будет хорошо», - верят родственники
Режиссёр Баяр Барадиев снял клип для певца Хабиба
Режиссёр Баяр Барадиев снял клип для певца Хабиба
Общество, 12.03.2021
Клип набрал уже 220 тысяч просмотров на YouTube
В Бурятии одним из лучших спортсменов «Динамо» стал ОМОНовец
В Бурятии одним из лучших спортсменов «Динамо» стал ОМОНовец
Общество, 12.03.2021
Сотрудник ОМОН рассказал об упорных и продолжительных тренировках
На льду Байкала появилось огромное сердце из тысячи роз
На льду Байкала появилось огромное сердце из тысячи роз
Общество, 12.03.2021
Эффектную цветочную композицию на Байкале создал телеканал ТНТ
Жители Бурятии: Брошенный автохлам надо увозить на штрафстоянки
Жители Бурятии: Брошенный автохлам надо увозить на штрафстоянки
Общество, 12.03.2021
Жители Бурятии высказались по поводу «призраков» машин, брошенных во дворах
Прославленному борцу на день рождения подарили бурятский нож
Прославленному борцу на день рождения подарили бурятский нож
Общество, 12.03.2021
Именинник Бувайсар Сайтиев поделился, что хорошо знает бурятский народ  
В Бурятии вор заявил, что был вынужден совершить кражу
В Бурятии вор заявил, что был вынужден совершить кражу
Общество, 12.03.2021
Мужчине не удалось обжаловать приговор 
В Бурятии осуждённому не оформили больничный
В Бурятии осуждённому не оформили больничный
Общество, 12.03.2021
Мужчина был изолирован и не мог работать 
В Забайкалье состоится художественный конкурс «Чита в моём сердце»
В Забайкалье состоится художественный конкурс «Чита в моём сердце»
Общество, 12.03.2021
В открытом мероприятии примут участие дети от 6 до 18 лет
В Забайкалье проведут чемпионат по автокроссу
В Забайкалье проведут чемпионат по автокроссу
Общество, 12.03.2021
На соревнованиях разыграют кубок ректора ЗабГУ
В Бурятии местами до +12
В Бурятии местами до +12
Общество, 12.03.2021
В Улан-Удэ воздух прогреется до +6 градусов
Жителей Бурятии зовут на «Курумканскую рыбалку»
Жителей Бурятии зовут на «Курумканскую рыбалку»
Общество, 11.03.2021
Соревнования проведут на льду озера Окунёво

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^