Сотрудник ОМОН рассказал об упорных и продолжительных тренировках
11 марта в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Лучший спортсмен» и «Лучший тренер» Бурятского республиканского отделения «Динамо» по итогам 2020 года.
Перед динамовцами с приветственным словом выступили заместители председателя БРО «Динамо» Баир Цойжилов и Андрей Семенюк.
В номинации «Служебно-прикладной спорт» одним из победителей признан мастер спорта по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия Алексей Б. – сотрудник отряда мобильного особого назначения «Кречет» управления Росгвардии по Бурятии.
- Только ценой упорных и продолжительных тренировок можно добиться победы. Целеустремлённость и сила воли, занятия спортом и ведение здорового образа жизни помогают достичь цели, несмотря ни на какие преграды, - отметил сотрудник ОМОН «Кречет» Алексей.
В торжественной обстановке победителям и лауреатам были вручены дипломы, кубки и подарки.
В Бурятии одним из лучших спортсменов «Динамо» стал ОМОНовец
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