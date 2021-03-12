В Бурятии одним из лучших спортсменов «Динамо» стал ОМОНовец

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Сотрудник ОМОН рассказал об упорных и продолжительных тренировках



11 марта в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Лучший спортсмен» и «Лучший тренер» Бурятского республиканского отделения «Динамо» по итогам 2020 года.



Перед динамовцами с приветственным словом выступили заместители председателя БРО «Динамо» Баир Цойжилов и Андрей Семенюк.



В номинации «Служебно-прикладной спорт» одним из победителей признан мастер спорта по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия Алексей Б. – сотрудник отряда мобильного особого назначения «Кречет» управления Росгвардии по Бурятии.



- Только ценой упорных и продолжительных тренировок можно добиться победы. Целеустремлённость и сила воли, занятия спортом и ведение здорового образа жизни помогают достичь цели, несмотря ни на какие преграды, - отметил сотрудник ОМОН «Кречет» Алексей.



В торжественной обстановке победителям и лауреатам были вручены дипломы, кубки и подарки.







