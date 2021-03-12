Жители Бурятии: Брошенный автохлам надо увозить на штрафстоянки

Жители Бурятии высказались по поводу «призраков» машин, брошенных во дворах
Во дворах или на центральных улицах часто встречаются «призраки» машин, которые в народе называют автохламом. Обычно такие экземпляры занимают заветные парковочные места около домов или портят общий вид проезжей части. Автомобильный сайт Дром спросил у россиян «Что делать с брошенным в общественном месте автохламом?»
Самым популярным ответом в Бурятии стал «увезти на штрафстоянку». За него проголосовало 30% опрошенных. Радикальный вариант «утилизировать» выбрали 25% автолюбителей республики. При этом 20% жителей Бурятии считают, что нужно найти хозяина и попросить убрать свой автохлам. А 15% респондентов штрафовали бы владельца, пока тот не уберет мешающий транспорт. Оставшиеся 10% жителей республики считают, что делать ничего не нужно.
«Наилучший вариант – это сначала найти хозяина и выписать предупреждение. Если не убрал в установленный срок, то уже штраф. Если уже и штраф не помогает, то прямая дорога на свалку», – предложил один из участников опроса свою схему и с ним согласилось 683 человека.
Результаты всероссийского голосования выглядят так: «штрафстоянка» – 36%, «утилизировать» – 22%, «попросить убрать хозяина» – 19%, «штрафовать» – 18%, «ничего не делать» – 6%. Жители Москвы и Санкт-Петербурга по большей части солидарны с россиянами. Интересно, что в Республике Крым вариант «ничего не делать» стал в два раза популярнее (12,2%). В Ленинградской области 30% штрафовали бы владельца, пока тот не уберёт автохлам.
«Надо сначала определить юридически, что такое автохлам. В моем понимании это то, что восстановлению не подлежит. Если подлежит, то у автомобиля есть законный владелец и он может ожидать ремонта. Не у всех есть возможность отремонтировать автомобиль быстро. Владелец имеет право стоянки автомобиля точно такое же, как и его соседи. А чтобы очистить дворы, надо принуждать убирать то, что снято с учета и что привести в состояние, годное к прохождению техосмотра, уже невозможно. Думаю, этих двух критериев достаточно», – считает другой участник опроса, которого поддержал 431 человек.
Жители Бурятии: Брошенный автохлам надо увозить на штрафстоянки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурятские борцы будут бороться в трёх весовых категориях
Занятие провели для тех, кто страдает эпилепсией
«Всё будет хорошо», - верят родственники
Клип набрал уже 220 тысяч просмотров на YouTube
Сотрудник ОМОН рассказал об упорных и продолжительных тренировках
Девочке всего один месяц
Эффектную цветочную композицию на Байкале создал телеканал ТНТ
Жители Бурятии высказались по поводу «призраков» машин, брошенных во дворах
Именинник Бувайсар Сайтиев поделился, что хорошо знает бурятский народ
Мужчине не удалось обжаловать приговор
Мужчина был изолирован и не мог работать
В открытом мероприятии примут участие дети от 6 до 18 лет
На соревнованиях разыграют кубок ректора ЗабГУ
В Улан-Удэ воздух прогреется до +6 градусов
Общество, 11.03.2021
Соревнования проведут на льду озера Окунёво