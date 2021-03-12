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Жители Бурятии: Брошенный автохлам надо увозить на штрафстоянки

Жители Бурятии: Брошенный автохлам надо увозить на штрафстоянки
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители Бурятии высказались по поводу «призраков» машин, брошенных во дворах

Во дворах или на центральных улицах часто встречаются «призраки» машин, которые в народе называют автохламом. Обычно такие экземпляры занимают заветные парковочные места около домов или портят общий вид проезжей части. Автомобильный сайт Дром спросил у россиян «Что делать с брошенным в общественном месте автохламом?»

Самым популярным ответом в Бурятии стал «увезти на штрафстоянку». За него проголосовало 30% опрошенных. Радикальный вариант «утилизировать» выбрали 25% автолюбителей республики. При этом 20% жителей Бурятии считают, что нужно найти хозяина и попросить убрать свой автохлам. А 15% респондентов штрафовали бы владельца, пока тот не уберет мешающий транспорт. Оставшиеся 10% жителей республики считают, что делать ничего не нужно.

«Наилучший вариант – это сначала найти хозяина и выписать предупреждение. Если не убрал в установленный срок, то уже штраф. Если уже и штраф не помогает, то прямая дорога на свалку», – предложил один из участников опроса свою схему и с ним согласилось 683 человека.

Результаты всероссийского голосования выглядят так: «штрафстоянка» – 36%, «утилизировать» – 22%, «попросить убрать хозяина» – 19%, «штрафовать» – 18%, «ничего не делать» – 6%. Жители Москвы и Санкт-Петербурга по большей части солидарны с россиянами. Интересно, что в Республике Крым вариант «ничего не делать» стал в два раза популярнее (12,2%). В Ленинградской области 30% штрафовали бы владельца, пока тот не уберёт автохлам.

«Надо сначала определить юридически, что такое автохлам. В моем понимании это то, что восстановлению не подлежит. Если подлежит, то у автомобиля есть законный владелец и он может ожидать ремонта. Не у всех есть возможность отремонтировать автомобиль быстро. Владелец имеет право стоянки автомобиля точно такое же, как и его соседи. А чтобы очистить дворы, надо принуждать убирать то, что снято с учета и что привести в состояние, годное к прохождению техосмотра, уже невозможно. Думаю, этих двух критериев достаточно», – считает другой участник опроса, которого поддержал 431 человек.


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