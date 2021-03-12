На льду Байкала появилось огромное сердце из тысячи роз

Эффектную цветочную композицию на Байкале создал телеканал ТНТ
На льду Байкала возле посёлка Листвянка появилась необычная инсталляция – огромное сердце, состоящее из тысячи роз. Оно сразу стало звездой в СМИ и пабликах.
Символ любви возник на Байкале неслучайно. Эффектная цветочная композиция из тысячи роз создана телеканалом ТНТ к старту самого ожидаемого сезона проекта «Холостяк», который можно будет увидеть в эфире с 14 марта в 20:00.
В восьмом сезоне главного романтического шоу ТНТ будет новый ведущий, новые правила вручения роз (они будут трёх цветов), а главным героем станет рэпер, продюсер, бизнесмен Тимати
.
Как сообщал «Байкал-Daily», заявку на участие в кастинге «Холостяка» ранее отправляла предприниматель из Улан-Удэ Ксения Плеханова
, экс-супруга бурятского коммуниста Баира Цыренова.
16+
Бурятские борцы будут бороться в трёх весовых категориях
Занятие провели для тех, кто страдает эпилепсией
«Всё будет хорошо», - верят родственники
Клип набрал уже 220 тысяч просмотров на YouTube
Сотрудник ОМОН рассказал об упорных и продолжительных тренировках
Девочке всего один месяц
Эффектную цветочную композицию на Байкале создал телеканал ТНТ
Жители Бурятии высказались по поводу «призраков» машин, брошенных во дворах
Именинник Бувайсар Сайтиев поделился, что хорошо знает бурятский народ
Мужчине не удалось обжаловать приговор
Мужчина был изолирован и не мог работать
В открытом мероприятии примут участие дети от 6 до 18 лет
На соревнованиях разыграют кубок ректора ЗабГУ
В Улан-Удэ воздух прогреется до +6 градусов
Соревнования проведут на льду озера Окунёво