В Чите за два дня Масленицы проведут 30 ярмарок

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ярмарки развернутся в каждом районе города



В Чите 13 и 14 марта пройдут 30 универсальных праздничных ярмарок, посвящённых Масленице.



- Впервые за этот год мы отмечаем такой большой всплеск ярмарочной деятельности. Ярмарки будут развёрнуты в каждом районе города, на самых разных площадках – на площади Ленина, в микрорайоне Октябрьский, на проспекте Советов, улице Красной Звезды,- рассказала сотрудник отдела потребительского рынка министерства экономического развития Забайкалья Наталья Михалева.



Кроме этого, в районах Забайкалья в выходные дни состоятся девять ярмарок. Всего в марте в регионе запланировано проведение 84 ярмарок. Чтобы принять участие в таком формате торговли, можно оставить заявку на сайте министерства экономического развития региона, сообщает пресс-служба ведомства.

