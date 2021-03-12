Ярмарки развернутся в каждом районе города
В Чите 13 и 14 марта пройдут 30 универсальных праздничных ярмарок, посвящённых Масленице.
- Впервые за этот год мы отмечаем такой большой всплеск ярмарочной деятельности. Ярмарки будут развёрнуты в каждом районе города, на самых разных площадках – на площади Ленина, в микрорайоне Октябрьский, на проспекте Советов, улице Красной Звезды,- рассказала сотрудник отдела потребительского рынка министерства экономического развития Забайкалья Наталья Михалева.
Кроме этого, в районах Забайкалья в выходные дни состоятся девять ярмарок. Всего в марте в регионе запланировано проведение 84 ярмарок. Чтобы принять участие в таком формате торговли, можно оставить заявку на сайте министерства экономического развития региона, сообщает пресс-служба ведомства.
В Чите за два дня Масленицы проведут 30 ярмарок
Общество, Фото:
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