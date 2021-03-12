Правовую оценку ситуации даст Росприроднадзор
Администрация Иркутска готовит обращение в Росприроднадзор по факту складирования снега на плотине ГЭС. В ходе выезда специалистов отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства администрации города на объект составлен акт осмотра, в котором отражены предполагаемые нарушения. Материалы будут переданы в межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории.
- Плотина ГЭС находится в водоохранной зоне, а также частично попадает в границы 2 и 3 поясов Ершовского водозабора. В соответствии с этим собственником сооружения – ООО «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация» – должно быть обеспечено соблюдение условий содержания объекта в соответствии с федеральным законом «Об охране окружающей среды». Снег, который сегодня складируется на плотине, может быть загрязнён реагентами, техническими жидкостями, нефтепродуктами. В последствии данные массы в виде сточных вод могут попасть в реку, что повлечёт возникновение угрозы причинения вреда жизни здоровью граждан, животным и растениям, – заявил начальник отдела экологической безопасности и контроля комитета городского обустройства администрации Иркутска Игорь Быченко.
Правовую оценку сложившейся ситуации дадут надзорные органы. При подтверждении выявленных фактов, собственнику объекта грозит административная ответственность в виде крупного штрафа.
- Отметим, что ранее муниципалитет неоднократно обращался к руководству плотины ГЭС и представителям «ЕвроСибЭнерго – Гидрогенерация» с предписаниями о ненадлежащем содержании проезжей части и прилегающей к ней территорий. В результате собственник сооружения привлёк для очистки снега подрядную организацию, однако производственных мощностей подрядчика недостаточно для полноценной очистки и вывоза снега, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске разберутся с фактом складирования снега на плотине ГЭС
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