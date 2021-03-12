В Бурятии раздадут театральные «Оскары»

Победителей определят в 9 номинациях



27 марта в Международный день театра в Улан-Удэ театральные коллективы Бурятии вновь соберутся на одной сцене. В этом году ежегодная церемония награждения деятелей театрального искусства республики пройдёт в Бурятском академическом театре драмы имени Х. Намсараева, сообщает пресс-служба Буряад театра.



В прошлом году из-за пандемии празднование пришлось отменить. В этот раз мероприятие состоится с соблюдением эпидемиологических требований и заполняемостью зала в 50%.



В церемонии награждения примут участие пять театров: Бурятский драматический театр имени Х. Намсараева, Русский драматический театр имени Н. Бестужева, Бурятский театр оперы и балета имени Г. Цыдынжапова, республиканский театр кукол «Ульгэр» и Молодёжный художественный театр.



- Победители в этот раз будут определены в 9 номинациях. Это лучшая мужская роль, женская роль, оперная и балетная партия и другие. Кроме этого пройдёт конкурс капустников. Каждый театр готовит номер. Лучший из них определят с помощью зрительского голосования, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



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