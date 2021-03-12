Победителей определят в 9 номинациях
27 марта в Международный день театра в Улан-Удэ театральные коллективы Бурятии вновь соберутся на одной сцене. В этом году ежегодная церемония награждения деятелей театрального искусства республики пройдёт в Бурятском академическом театре драмы имени Х. Намсараева, сообщает пресс-служба Буряад театра.
В прошлом году из-за пандемии празднование пришлось отменить. В этот раз мероприятие состоится с соблюдением эпидемиологических требований и заполняемостью зала в 50%.
В церемонии награждения примут участие пять театров: Бурятский драматический театр имени Х. Намсараева, Русский драматический театр имени Н. Бестужева, Бурятский театр оперы и балета имени Г. Цыдынжапова, республиканский театр кукол «Ульгэр» и Молодёжный художественный театр.
- Победители в этот раз будут определены в 9 номинациях. Это лучшая мужская роль, женская роль, оперная и балетная партия и другие. Кроме этого пройдёт конкурс капустников. Каждый театр готовит номер. Лучший из них определят с помощью зрительского голосования, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии раздадут театральные «Оскары»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В регионе принято решение о возможности проведения оздоровительных смен для школьников
Военные пройдут подготовку в Хабаровском крае
За звание лучшего вожатого России поборются 20 финалистов
Ярмарки развернутся в каждом районе города
Соревнования прошли среди спортсменов с ПОДА
Они поражали центр мишени размером не более 2,5 см с расстояния 800 метров
Юбиляру вручили поздравления от Владимира Путина и Алексея Цыденова
Правовую оценку ситуации даст Росприроднадзор
Победитель получит приз зрительских симпатий
Объекты условного противника поразили огнём САУ «Мста-С»
Тренер Софья Халудорова выиграла две номинации
Большую часть наград увезли гости из Иркутской области и Забайкалья
Благоустроят Усолье-Сибирское, Тайшет, Нижнеудинск, Байкальск и Киренск
Видеоверсия будет доступна до 14 марта
В финале он встретится со спортсменом из Красноярска