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В Бурятии вор заявил, что был вынужден совершить кражу

В Бурятии вор заявил, что был вынужден совершить кражу
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчине не удалось обжаловать приговор

Ранее судимый житель Бурятии признан виновным в совершении двух краж. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчине назначена принудительная мера медицинского характера, в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра по месту отбывания наказания.

Приговором суда в пользу потерпевшего в счёт возмещения причинённого материального ущерба с осуждённого взыскана одна тысяча рублей.

Мужчина подал апелляционную жалобу, желая обжаловать приговор.

- Судебная коллегия, признала доводы осуждённого о назначении чрезмерно сурового наказания без учёта его состояния здоровья - необоснованными. Суд первой инстанции надлежащим образом проверил и пришёл к верному выводу, что осуждённый является вменяемым, оснований для прекращения производства по уголовному делу и оснований для освобождения от уголовной ответственности не имелось, а равно как и оснований полагать, что преступление было совершено в условиях крайней необходимости, в тяжёлой жизненной ситуации, поскольку осужденный является трудоспособным, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что наказание судом первой инстанции назначено соразмерно содеянному. Оснований для смягчения наказания установлено не было, приговор оставлен без изменений.
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