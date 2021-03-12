В Бурятии осуждённому не оформили больничный

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина был изолирован и не мог работать



Осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Бурятии заявил о нарушении его трудовых прав.



В октябре – ноябре 2020 года в учреждении введены режимно-ограничительные мероприятия в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. На период карантина контактные осуждённые были изолированы в помещениях отрядов с приостановлением их трудовой деятельности.



Прокурорской проверкой установлено, что администрацией колонии в отношении трудоустроенного заявителя не приняты меры к оформлению листка нетрудоспособности.



Специализированный прокурор внёс представление начальнику исправительного учреждения, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, осужденному произведена оплата пособия по временной нетрудоспособности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



