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Министр спорта республики: «Этого праздника Бурятия ждала 30 лет»

Министр спорта республики: «Этого праздника Бурятия ждала 30 лет»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Сегодня в Улан-Удэ стартовал предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе

Министр спорта и молодёжной политики Бурятии в день старта чемпионата России по вольной борьбе рассказал о наплыве именитых спортсменов в республику и дальнейшей поддержке развития данного вида спорта в регионе.

11 марта в Улан-Удэ стартовал предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе. 41 регион России представил сборные команды для участия в главном спортивном событии страны. Среди участников - 62 мастера спорта России международного класса и 8 заслуженных мастеров спорта России.

- Все спортсмены настроены на победу, так как этот чемпионат России является отборочным, основным этапом формирования олимпийской сборной для участия в Играх в Токио. Сборная Бурятии тоже настроена только на победу – к сожалению, есть ряд проигрышей наших молодых перспективных спортсменов. Для них участие в чемпионате – это уже большой плюс в подготовке. Но думаю, наши лидеры ещё покажут красивую борьбу, будем ждать наших побед. Этого праздника Бурятия ждала 30 лет, наши ребята должны показать себя по максимуму, - поведал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов.

Бурятию представляют 39 борцов. Тренерский состав делает ставку на лидеров сборной – Балдана Цыжипова, Евгения Жербаева, Жаргала Дамдинова. Как отметил министр, основные соперники бурятских спортсменов – это борцы из Дагестана, которые выступают как за Дагестан, так и за другие регионы. В самой многочисленной команде 70 борцов.

Вячеслав Дамдинцурунов также рассказал о развитии этого вида спорта в республике:

- В Бурятии борьба - опорный национальный вид спорта. Последние несколько лет мы стали уделять ей серьёзное внимание. У нас появился генеральный партнёр Федерации спортивной борьбы - компания ЗГРП, которая помогает в целом Федерации и персонально спортсменам. У нас есть ряд других партнёров, которые подарили квартиры нашим ребятам. Это тоже большая поддержка! Самое главное, считаю, проведение чемпионата России даст новый импульс развитию вольной борьбы в республике. Тысячи мальчишек и девчонок после чемпионата загорятся желанием прийти на ковер и быть похожими на своих старших товарищей.

Соревнования являются квалификационным отборочным этапом. Борцы двух олимпийских весовых категорий до 57 и до 86 кг поспорят за право представлять Россию на Олимпиаде в Токио, сообщили в пресс-службе правительства республики. 


правительство РБ
 
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