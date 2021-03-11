Росгвардейцы Бурятии охраняют чемпионат России по борьбе

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Республике Бурятия совместно с представителями других силовых ведомств обеспечивают безопасность чемпионата.





Чемпионат России по вольной борьбе в Бурятии завершится 14 марта.









В Улан-Удэ 11 марта стартовал чемпионат России по вольной борьбе, в котором принимают участие более 300 спортсменов.- Личный состав выполняет задачи по охране республиканского физкультурно-спортивного комплекса, в котором проводится чемпионат. Ежедневно специалисты-взрывотехники и кинологи инженерно-технического подразделения ОМОН проводят обследования помещений. Пешие посты росгвардейцев обеспечивают безопасность и охрану общественного порядка спорткомплекса, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Также маршруты нарядов вневедомственной охраны приближены к местам проживания участников и гостей соревнования для своевременного реагирования на сигналы.