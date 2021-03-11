Росгвардейцы Бурятии охраняют чемпионат России по борьбе

Ежедневно помещения обследуют взрывотехники
В Улан-Удэ 11 марта стартовал чемпионат России по вольной борьбе, в котором принимают участие более 300 спортсменов.
Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Республике Бурятия совместно с представителями других силовых ведомств обеспечивают безопасность чемпионата.
- Личный состав выполняет задачи по охране республиканского физкультурно-спортивного комплекса, в котором проводится чемпионат. Ежедневно специалисты-взрывотехники и кинологи инженерно-технического подразделения ОМОН проводят обследования помещений. Пешие посты росгвардейцев обеспечивают безопасность и охрану общественного порядка спорткомплекса, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Также маршруты нарядов вневедомственной охраны приближены к местам проживания участников и гостей соревнования для своевременного реагирования на сигналы.
Чемпионат России по вольной борьбе в Бурятии завершится 14 марта.
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