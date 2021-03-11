В ролике показаны природные красоты Бурятии
В Сети опубликовали музыкальный ролик на песню «Моя Бурятия». Видео представлено на YouTube-канале Дворца культуры «Энергетик» Ангарска.
В музыкальном ролике показаны природные красоты Бурятии, достопримечательности столицы республики - Улан-Удэ, Байкал, сёла региона и т.д.
Музыку написала Татьяна Павлова, слова - солист хора русской песни «Надежда» Дворца ветеранов «Победа» Владислав Селиванов. Спели композицию Николай Черепанов и Дарима Иринчеева.
В Сети появился клип «Моя Бурятия»
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