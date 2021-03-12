В Забайкалье состоится художественный конкурс «Чита в моём сердце»

В открытом мероприятии примут участие дети от 6 до 18 лет



В Чите с 15 марта стартует открытый городской конкурс детского художественного творчества «Чита в моём сердце», посвящённый 170-летию присвоения Чите статуса города и центра Забайкальской области. Мероприятие проводится в рамках городского конкурса «Я рисую Забайкалье». К участию приглашаются жители краевого центра в возрасте от 6 до 18 лет.



Конкурс проводится в следующих номинациях: «Живопись, графика», «Скульптура», «Компьютерная графика, мультипликация, анимация», «Дизайн, декоративно-прикладное искусство». Работы предоставляются в электронном виде (формат jpeg) до 18 апреля года на адрес электронной почты: risuemchitu@mail.ru.



Авторы лучших работ будут награждены дипломами, грамотами и подарками. С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте комитета культуры, сообщает пресс-служба администрации Читы.



Возрастное ограничение 6+

