В открытом мероприятии примут участие дети от 6 до 18 лет
В Чите с 15 марта стартует открытый городской конкурс детского художественного творчества «Чита в моём сердце», посвящённый 170-летию присвоения Чите статуса города и центра Забайкальской области. Мероприятие проводится в рамках городского конкурса «Я рисую Забайкалье». К участию приглашаются жители краевого центра в возрасте от 6 до 18 лет.
Конкурс проводится в следующих номинациях: «Живопись, графика», «Скульптура», «Компьютерная графика, мультипликация, анимация», «Дизайн, декоративно-прикладное искусство». Работы предоставляются в электронном виде (формат jpeg) до 18 апреля года на адрес электронной почты: risuemchitu@mail.ru.
Авторы лучших работ будут награждены дипломами, грамотами и подарками. С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте комитета культуры, сообщает пресс-служба администрации Читы.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье состоится художественный конкурс «Чита в моём сердце»
Общество, Фото:
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