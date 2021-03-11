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Ушёл из жизни известный забайкальский писатель

Ушёл из жизни известный забайкальский писатель
Общество,  Фото:Росгвардия Забайкалья
Юрий Воложанин скончался на 83-м году жизни

На 83-м году ушёл из жизни известный забайкальский писатель Юрий Воложанин. Искренние соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Константиновича выразило министерство культуры Забайкальского края.

Юрий Константинович Воложанин родился в 1939 году в селе Шелопугино Читинской области. Первый класс окончил в Шелопугино, затем семья переехала в село Вершина Шахтамы. После окончания восьмилетки он поступил в Дальневосточное мореходное училище города Находка Приморского края. Далее была морская служба. Через 3 года вернулся на родину. Здесь он работал радиотехником в Читинском авиаотряде. Пришёл служить в оперативный комсомольский отряд. В 1963 году Юрий Константинович окончил Хабаровскую среднюю школу милиции. Работал оперуполномоченным уголовного розыска в Шилкинском РОВД, начальником Вершино-Дарасунского отделения милиции. После окончания Омской высшей школы милиции был назначен начальником Чернышевского РОВД, работал начальником Центрального РОВД г. Читы. В 1981 году окончил академию МВД СССР. С 1987 года работал начальником Забайкальского УВД на транспорте.

Юрий Воложанин –автор произведений «Чёртов мост», «Уполномоченный уголовного розыска», «Я – ноль два», «Федулаич», романа «Хозяин», биографической повести «Если б снова начать». Являлся членом Союза писателей России, неоднократным победителем литературных конкурсов в Чите и Москве. Также Юрий Константинович был обладателем почётной грамоты и премии МВД России за пропаганду и престиж работы органов внутренних дел, медали «За заслуги перед Читинской областью» (2002).
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