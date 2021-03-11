В Улан-Удэ отремонтируют дорогу со «сложным рельефом»

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Сейчас её состояние оценивается как неудовлетворительное



В Улан-Удэ отремонтируют дорогу по улице Амагаева. В настоящее время состояние дороги оценивается как неудовлетворительное - имеются ямы и выбоины. Участок является одним из сложных для проведения ремонта.



- На этой дороге очень сложный рельеф в связи со значительным перепадом высот профиля дороги. То есть тротуар, который будет делаться с двух сторон, практически будет находиться на разных отметках высоты, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.



На строительство участка дороги выделено около 14 млн рублей. В ходе ремонта подрядная организация заменит асфальтобетонное покрытие, устроит тротуар, заменит бортовые камни и многое другое. С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам. Срок завершения всех работ до 1 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта Бурятии.

