Сейчас её состояние оценивается как неудовлетворительное
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу по улице Амагаева. В настоящее время состояние дороги оценивается как неудовлетворительное - имеются ямы и выбоины. Участок является одним из сложных для проведения ремонта.
- На этой дороге очень сложный рельеф в связи со значительным перепадом высот профиля дороги. То есть тротуар, который будет делаться с двух сторон, практически будет находиться на разных отметках высоты, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.
На строительство участка дороги выделено около 14 млн рублей. В ходе ремонта подрядная организация заменит асфальтобетонное покрытие, устроит тротуар, заменит бортовые камни и многое другое. С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам. Срок завершения всех работ до 1 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта Бурятии.
В Улан-Удэ отремонтируют дорогу со «сложным рельефом»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В поезде «Фёдор Углов» будут вакцинировать от коронавируса
Они расположены в четырёх местах
Сейчас её состояние оценивается как неудовлетворительное
На территории запланированы площадки для строительства школы и четырёх детсадов
Сегодня в Улан-Удэ стартовал предолимпийский чемпионат России по вольной борьбе
Ежедневно помещения обследуют взрывотехники
Они получили право на первоочередное расселение из аварийных помещений
Граждане РФ могут вернуться на родину при наличии действительного загранпаспорта и визы
В командном зачёте сборная области заняла второе место в блице и третье место в рапиде
До этого команда республики стала победителем восточной конференции
Юрий Воложанин скончался на 83-м году жизни
На этот раз спортсмены играли в классические шахматы
В ролике показаны природные красоты Бурятии
Улан-удэнцы увидят спектакль «Калека с острова Инишмаан»
Это было сделано по поручению мэра Игоря Шутенкова