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В Улан-Удэ отремонтируют дорогу со «сложным рельефом»

В Улан-Удэ отремонтируют дорогу со «сложным рельефом»
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Сейчас её состояние оценивается как неудовлетворительное

В Улан-Удэ отремонтируют дорогу по улице Амагаева. В настоящее время состояние дороги оценивается как неудовлетворительное - имеются ямы и выбоины. Участок является одним из сложных для проведения ремонта.

- На этой дороге очень сложный рельеф в связи со значительным перепадом высот профиля дороги. То есть тротуар, который будет делаться с двух сторон, практически будет находиться на разных отметках высоты, - рассказал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству Павел Малых.

На строительство участка дороги выделено около 14 млн рублей. В ходе ремонта подрядная организация заменит асфальтобетонное покрытие, устроит тротуар, заменит бортовые камни и многое другое. С наступлением благоприятных погодных условий подрядчик приступит к первым работам. Срок завершения всех работ до 1 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта Бурятии.
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