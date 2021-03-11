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Улан-удэнцы увидели бэби-спектакль «Микрохи»

Улан-удэнцы увидели бэби-спектакль «Микрохи»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Маленькие зрители вместе с артистами погрузились на дно Байкала

7 марта в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева прошла премьера для зрителей бэби-спектакля «Микрохи» (0+) Алмаза Садриева. Постановка для самых маленьких была создана в рамках творческой лаборатории «Территория РОСТа. Год пятый», сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

Летом 2020 года, когда театры были закрыты, в Русском драматическом театре состоялась ежегодная творческая лаборатория «Территория РОСТа. Год пятый», которая на этот раз была посвящена актуальному направлению в театральном искусстве – бэби-театру.

В рамках лаборатории был создан бэби-спектакль «Микрохи» Алмаза Садриева, который знакомит маленьких театралов с невидимыми, но такими важными жителями – микроорганизмами, обитающими в Байкале. В художественной форме и волшебной атмосфере юные зрители узнают о существовании микрожителей Земли, исследуют и познают всю хрупкость и красоту этого мира. Они становятся наблюдателями и участниками погружения в водное пространство самого глубокого озера на планете.


В январе «Микрохи» стали участником творческого образовательного бэби-форума «Ләкләк» в Мензелинске в рамках ежегодной всемирной акции бэби-театров «Small Size Days» и были показаны на видео. Первый бэби-спектакль Русского драмтеатра на мероприятии представляла заведующая литературно-драматургической частью Лилия Маркина.

– Сейчас многие театры в России заявляют себя в этом жанре, но не все ещё в достаточной степени понимают его особенности и как с этим работать. Бэби-театр представляет собой абсолютно новое решение детских спектаклей, которое основано на других, неклассических принципах театра. Оно формирует у ребёнка творческое отношение к реальности и дает ценный чувственный опыт. Мы делаем первые шаги в продвижении этого жанра, поэтому важно на этом этапе объяснить особенность данного формата. Что это ни анимация, ни развлечение, это то, что помогает даже самому маленькому ребенку раскрывать сложные вещи о мире через форму, через художественные средства. Например, о внутренней гармонии Байкала, какую через созерцание может достичь каждый человек, – говорит Лилия Маркина.


Маленькие зрители, присутствовавшие на премьере, были заворожены происходящим на сцене и с удовольствием вместе с артистами погружались на дно великого озера.

После визуально-пластической и игровой части спектакля родители поделились впечатлениями:

– Я такого формата никогда не встречала. Моя дочь, которой 1 год и 3 месяца, с большим интересом смотрела весь спектакль, не отводя глаз. И здорово, что это не только развлечение для нее, но и для мамы в декрете.

– Я боялась, как дочь будет реагировать, потому что на прошлом детском спектакле, на который мы ходили, она буквально просидела все время с закрытыми глазами, испугалась. А здесь очень активно реагировала, включилась и совершенно не боялась. Очень нежный спектакль, нам очень понравилось!
спектакль Русский драмтеатр дети
 
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